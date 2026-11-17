Xứ Wales vs Bồ Đào Nha sẽ đối đầu nhau và lúc 02h45 ngày 18/11, đây là trận đấu thuộc lượt cuối bảng A4 Nations League 2026/27. Bồ Đào Nha sẽ chỉ cần thêm 1 điểm để giữ ngôi đầu, trong khi Xứ Wales đã hết cơ hội trụ hạng. Cuộc đối đầu này được 8xbet đánh giá nghiêng về phía đội khách bởi sự chênh lệch lực lượng là tương đối rõ.

Đánh giá phong độ hiện tại hai đội Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Hai đội bước vào trận đấu với những mục tiêu trái ngược, tạo nên thế trận khó đoán dù Bồ Đào Nha được đánh giá cao hơn.

Xứ Wales quyết tâm bảo vệ danh dự

Xứ Wales vừa thua Na Uy 1-3 và chính thức xuống League B mùa tới. Đội bóng kém Na Uy 3 điểm, đồng thời bất lợi về đối đầu nên không thể cải thiện thứ hạng. Tuy nhiên, họ vẫn có động lực thi đấu vì khán giả nhà trong trận Xứ Wales vs Bồ Đào Nha. Trong 14 trận sân nhà gần nhất tại các giải chính thức, Xứ Wales thắng 8 và chỉ thua 2. Đây là điểm tựa đáng kể trước cuộc chạm trán với đội đầu bảng.

Bồ Đào Nha cần lấy lại sự ổn định

Bồ Đào Nha vừa thất bại 1-4 trước Đan Mạch sau chuỗi 4 chiến thắng liên tiếp. Đội khách đang có 12 điểm, hơn Đan Mạch 3 điểm nhưng bất lợi về thành tích đối đầu. Vì vậy, Bồ Đào Nha cần ít nhất 1 điểm để chắc chắn giữ ngôi đầu bảng A4. Với những cầu thủ như Bruno Fernandes, Vitinha và João Félix, đội khách có đủ khả năng kiểm soát nhịp độ trận đấu.

Phân tích lịch sử chạm trán Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha chiếm ưu thế khi toàn thắng cả 2 lần chạm trán Xứ Wales trước đây. Thành tích này phản ánh sự khác biệt về kinh nghiệm và chất lượng đội hình giữa hai đội tuyển. Tuy nhiên, trận Xứ Wales vs Bồ Đào Nha lần này diễn ra trong bối cảnh đội chủ nhà không còn áp lực thứ hạng. Với lợi thế sân nhà, Xứ Wales hoàn toàn có thể tạo ra nhiều khó khăn cho đối thủ.

Gợi ý soi kèo Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Bồ Đào Nha vượt trội về lực lượng nhưng không nhất thiết phải thắng bằng mọi giá. Trong khi đó, Xứ Wales có thể tận dụng lợi thế sân nhà để tìm kiếm kết quả tích cực.

Kèo châu Á

Bồ Đào Nha chấp 1.25 trái, với tỷ lệ ăn 1.92 ở cả hai cửa. Đội khách thắng 4 trong 5 lượt Nations League gần nhất nhưng vừa thua Đan Mạch 1-4, cho thấy hàng thủ chưa thực sự chắc chắn. Xứ Wales thắng 8 trong 14 trận sân nhà gần đây, trong khi Bồ Đào Nha chỉ cần hòa để hoàn thành mục tiêu. Vì vậy, kết quả soi kèo cặp đấu Xứ Wales vs Bồ Đào Nha sẽ nghiêng về cửa chủ nhà +1.25.

Kèo châu Âu

Bồ Đào Nha thắng có tỷ lệ 1.44, Xứ Wales thắng 6.50 và hòa 5.00. Những con số này cho thấy đội khách được đánh giá cao hơn nhờ lực lượng đồng đều cùng thành tích đối đầu thuận lợi. Tuy nhiên, Bồ Đào Nha không cần mạo hiểm tấn công để giành 3 điểm. Với trận Xứ Wales vs Bồ Đào Nha, kết quả hòa 5.00 là lựa chọn đáng cân nhắc khi đội chủ nhà có lợi thế sân bãi.

Kèo tài xỉu

Mốc tài xỉu được niêm yết ở 3.0 bàn, với cửa Tài ăn 1.85 và Xỉu ăn 2.00. Cả 4 trận gần nhất của Bồ Đào Nha đều xuất hiện ít nhất 3 bàn, tương tự 2/3 trận sân nhà gần đây của Xứ Wales.

Đáng chú ý, 4/5 trận sân nhà gần nhất của Xứ Wales chứng kiến cả hai đội ghi bàn. Bồ Đào Nha cũng có thống kê tương tự trong 4 trận liên tiếp, khiến cửa Tài 3.0 trở thành lựa chọn hợp lý.

Dự đoán đội hình xuất phát hai đội Xứ Wales vs Bồ Đào Nha

Xứ Wales sẽ thiếu Kieffer Moore vì chấn thương, khiến Liam Cullen nhiều khả năng đảm nhận vai trò trung phong. Brennan Johnson, Harry Wilson và Daniel James sẽ là những nhân tố hỗ trợ tấn công, trong khi Ethan Ampadu giữ nhiệm vụ đánh chặn. Bồ Đào Nha có lực lượng mạnh nhất và nhiều phương án xoay tua. Gonçalo Ramos có thể đá cao nhất, với Pedro Neto và João Félix hỗ trợ hai cánh.

Đội hình dự kiến Xứ Wales: Darlow; Williams, Rodon, Davies, Dasilva; Ampadu, Colwill; Johnson, Wilson, James; Cullen.

Đội hình dự kiến Bồ Đào Nha: Costa; Dalot, Dias, Veiga, Cancelo; Vitinha, Neves; Neto, Bruno Fernandes, Félix; Ramos.

Kết luận

Cuộc chạm trán giữa đội tuyển Xứ Wales vs Bồ Đào Nha hứa hẹn khó lường khi đội chủ nhà muốn giành một kết quả tích cực trước khi chia tay giải đấu, còn đội khách chỉ cần hòa để giữ ngôi đầu. Lợi thế sân nhà cùng xu hướng ghi bàn của hai đội khiến khả năng chia điểm ở cặp đấu này trở nên đáng chú ý.